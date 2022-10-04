Украинская телеведущая Катя Осадчая в начале вторжения часто обращалась к российским коллегам, а также гастролерам, покинувшим страну и переехавшим в Россию ради денег. После их молчания Осадчая предложила лишить таких звезд украинских паспортов.

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Катя Осадчая о сообщениях от предателей

Телеведущая призналась, что никто из украинских звезд-молчунов не ответил ей ни на одно обращение. Кроме одной – ею стала Регина Тодоренко.

Она мне писала очень отвлеченно, не сказала ничего конкретного. Но мои упреки в российских звездах были абсолютно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию и время,

– поделилась Катя Осадчая.

Ведущая добавила, что все равно хотела бы провести интервью или поговорить с теми звездами, которые выбрали путь умалчивания геноцида украинцев.

"Некоторые, кто молчит о нападении, до сих пор имеют звание заслуженных артистов. Я считаю, что о них просто нужно забыть и все. У меня было желание взять интервью у всех тех, кто активно строит свою карьеру в России. всех – у Светланы Лободы, у Ани Лорак, у всех. Я бы пообщалась и спросила: почему молчали? Как происходило? Как вообще можно жить и пол года молчать?

Напомним, что Катя Осадчая не раз обращалась к молчунке Тодоренко: