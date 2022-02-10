Виктория Булитко из "Дизель шоу" рассказала о самом большом гонораре за всю 20-летнюю карьеру

39-летняя Виктория Булитко уже семь лет работает в "Дизель Студио". Именно эта компания принесла ей самую большую популярность и деньги. Благодаря ее проектам актриса зарабатывает тысячи долларов за один корпоратив.

Виктория Булитко не скрывает, что контракт с "Дизель Студио" запрещает ей "работать как-то самостоятельно, где-то с кем-то", но позволяет развиваться во многих проектах и ​​зарабатывать хорошие деньги. Сейчас она снимается в "Дизель Шоу", сериалах "Выжить любой ценой", "Папашки" и юмористическом скетч-шоу "На троих". Последнее, кстати, является ее наиболее выгодным проектом.

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Однако свой самый большой гонорар за всю 20-летнюю карьеру актрисы Виктория Булитко заработала за корпоратив. Она не призналась, для кого вела мероприятие, но за это ей заплатили 10 тысяч долларов – почти 280 тысяч гривен!

, что именно такую ​​сумму – 10 тысяч долларов – Виктория Булитко тратит на себя ежемесячно.

Заставить уйти из "Дизель Шоу" могут безумные гонорары, но, мне кажется, "дизельные" никто не переплюнет,

– призналась Виктория Булитко.

Безусловно, уходить из компании актриса не планирует. Благодаря юмористическому телешоу она заработала на загородный дом под Киевом, дорогие курорты и планирует воплотить еще не одну мечту.

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