Виктория Булитко из "Дизель шоу" рассказала о самом большом гонораре за всю 20-летнюю карьеру
Источник:"33 за 3"
39-летняя Виктория Булитко уже семь лет работает в "Дизель Студио". Именно эта компания принесла ей самую большую популярность и деньги. Благодаря ее проектам актриса зарабатывает тысячи долларов за один корпоратив.
Виктория Булитко не скрывает, что контракт с "Дизель Студио" запрещает ей "работать как-то самостоятельно, где-то с кем-то", но позволяет развиваться во многих проектах и зарабатывать хорошие деньги. Сейчас она снимается в "Дизель Шоу", сериалах "Выжить любой ценой", "Папашки" и юмористическом скетч-шоу "На троих". Последнее, кстати, является ее наиболее выгодным проектом.
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Однако свой самый большой гонорар за всю 20-летнюю карьеру актрисы Виктория Булитко заработала за корпоратив. Она не призналась, для кого вела мероприятие, но за это ей заплатили 10 тысяч долларов – почти 280 тысяч гривен!Интересно, что именно такую сумму – 10 тысяч долларов – Виктория Булитко тратит на себя ежемесячно.
Заставить уйти из "Дизель Шоу" могут безумные гонорары, но, мне кажется, "дизельные" никто не переплюнет,
– призналась Виктория Булитко.
Безусловно, уходить из компании актриса не планирует. Благодаря юмористическому телешоу она заработала на загородный дом под Киевом, дорогие курорты и планирует воплотить еще не одну мечту.
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Звезды о своих самых больших гонорарах
- 30-летнему Артему Пивоварову как сонграйтеру больше всего платили 15 тысяч долларов за одну песню.
- Телезвезда Оля Фреймут отказалась рассекречивать свой самый большой гонорар, но призналась, что за него она могла купить квартиру.
- Шоумен Владимир Остапчук давно и часто работает на корпоративах, но после Евровидения-2016 его расценки взлетели в 4,5 раза. Да, больше всего ему платили 12 тысяч долларов за одно мероприятие.
- А вот до победы в "Танцах со звездами" самый большой гонорар Артура Логая составлял 13 тысяч гривен за один съемочный день.