Владимир Остапчук является одним из самых популярных мужчин в украинском шоу-бизнесе, поэтому подробности из его жизни всегда интересуют публику.

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Шоумен пообщался с журналисткой Александрой Кучеренко и ответил на провокационные вопросы. В частности, они касались его работы и заработка.

Откровенные признания Владимира Остапчука