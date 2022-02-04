Не все украинские знаменитости готовы откровенно говорить о ценных вещах и своем заработке. Но Александра Зарицкая, певица и лидер группы KAZKA, не стесняется общаться о деньгах.

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Лидер KAZKA о заработке и самом большом заработке

Александра Зарицкая рассказала, что за один месяц самая большая сумма ее заработка составляла 10 тысяч долларов (примерно 280 тысяч гривен). Артистка объяснила, что для нее означают деньги.

Еще один способ помощи воплощать свои мечты в реальность,

– поделилась Зарицкая.

Солистка группы KAZKA также рассказала, что самой дорогой вещью в ее гардеробе является сумка. Дорогая вещь от Christian Dior обошлась знаменитости в 1,5 тысячи долларов.

Александра Зарицкая в "29 вопросах от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Заметим, что самой дорогой вещью в гардеробе актрисы Ксении Мишиной тоже является сумка. Ее знаменитость получила в подарок от бывшего (вероятно, Александра Эллерта). Сумка от французского модного бренда Louis Vuitton стоит 2,5 тысяч долларов.