Виктория Апанасенко отдала крылья из роскошного костюма на "Мисс Вселенную" для ВСУ
Источник:Виктория Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко продала крылья из национального костюма на благотворительном аукционе. Эти средства пожертвуют на протезы и лечение для воинов ВСУ.
Роскошный национальный костюм Виктории Апанасенко послужил не только на конкурсе "Мисс Вселенная", но и для украинских военных. Девушка продала механические крылья из костюма на благотворительном аукционе.
Смотрите также #FreeTheLeopards: звездный бомонд устроил леопардовый флешмоб и просит у Шольца танки
Виктория Апанасенко отдала "крылья" для ВСУ
Я отдала первые крылья из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", которая создала Леся Патока, на аукцион и собрала 10 100 долларов на протезы нашим героям ВСУ,
– рассказала "Мисс Украина Вселенная".
Виктория Апанасенко поделилась, что стала послом организации Kind Deeds – они сотрудничают с сетью врачей и партнеров, помогающих предоставлять протезы украинцам. Это важно для военных и других украинцев, потерявших конечности из-за российского вторжения. У бойцов будет возможность первичного лечения в Украине, а затем их перевезут в США для получения протезов и реабилитации в Нью-Йорке.
Благотворительный аукцион прошел 22 января, в День Соборности Украины, при присутствии воинов. Крылья продали за 10 100 долларов – это примерно 373 тысяч гривен.
"Я искренне благодарна за приглашение и очень радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших Защитников!", – добавила Виктория.
Благотворительный аукцион с участием "Мисс Украины Вселенная" / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
Участие Виктории Апанасенко в "Мисс Вселенная"
- Ночью 15 января в Новом Орлеане прошел конкурс "Мисс Вселенная". В нем победила представительница США – 28-летняя Р'Бонни Габриэль. Она работает моделью и дизайнером. В преддверии финала в одном из сообщений девушка поддержала представительницу Украины.
- Украинка Виктория Апанасенко не смогла пройти в финал и занять место в списке лучших 16 конкурсанток. Но получила важную награду – Spirit of Carnival Award.
- В преддверии финала завирусилось видео, на котором "Мисс Украина Вселенная" отходит от подошедшей к ней россиянки, чтобы стать рядом. После этого росСМИ начали буллинг против украинки, сыпя оскорблениями и злобой.
- К сожалению, Виктории Апанасенко на международном конкурсе не дали рассказать о войне. Девушка поднимала эту тему в одном из видео, которое показывали на конкурсе. Однако ее должны были пригласить на сцену для вручения награды, но этого не сделали. Очевидно, боялись мощной речи украинки.