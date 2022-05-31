Виктор Павлик с женой и сыном вернулись в Украину: трогательное видео

После месяца жизни в Израиле Екатерина Репяхова вернулась в Украину вместе с мужем, с которым встретилась в Германии. Она показала щемящее видео.

Жена украинского певца Виктора Павлика больше месяца жила в Израиле. Но на днях она вернулась в Украину.

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вернулись в Украину

Блогерша накануне встретилась с мужем в Германии. Он приехал в Германию, чтобы дать концерт в Берлине. Уже после него звездные супруги вместе отправились в Украину.

Екатерина Репяхова сняла трогательное видео, в котором показала кадры с польско-украинской границы и объятия с мужем. Она не сдержала слез, когда уехала в родную страну.

Как жена Виктора Павлика возвращалась в Украину: смотрите видео

Также она показала фото по возвращению в инстаграм-сториз. В настоящее время звездная семья поселилась в гостинице вблизи Львова. Впоследствии они планируют поехать в Теребовлю.

Екатерина Репяхова вернулась в Украину / Фото с инстаграм-сториз

, Екатерина Репяхова объясняла, почему не хочет отсиживаться за границей во время войны. Она приняла, что война будет очень долгой. Потому решила жить полноценной жизнью в новых реалиях и платить налоги стране.

Почитатели жены Виктора Павлика признаются, что они чувствовали при возвращении домой, поздравляют с возвращением и делятся впечатлениями от ролика: