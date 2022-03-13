Украинская певица и автор песен Jerry Heil уехала из Украины, чтобы быть более полезной за границей. На днях она выступила с концертом в Нидерландах.

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Jerry Heil выступила в Амстердаме

Артистка вышла на сцену в Амстердаме с украинским флагом, также освещенным на экране позади певицы. Зрители наблюдали за ее выступлением под открытым небом.

Jerry Heil опубликовала отрывок ее выступления, в котором она исполняет свою песню "Putin go home" ("Путин, иди домой") по теме войны в Украине. Звезда создала ее по словам поклонников, а в припев добавила аналог известной певицы "Путин – х**ло" – "Putin go home".

Jerry Heil выступила в Амстердаме:

Добавим , за границу также выехала певица Джамала, потому что решила, что так будет значительно полезнее. Она дает интервью иностранным телеканалам и выступает в разных странах, чтобы собрать деньги для Украины.