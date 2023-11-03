В то же время из-за гастролей артиста супругам не удастся отметить праздник именно 4 ноября, поэтому они обменялись подарками и отпраздновали раньше. Этим блоггерша поделилась с подписчиками.

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Как Павлик и Репяхова отметили годовщину

Муж подарил любимой новый iPhone 15 в белом цвете.

Я вообще спокойна к новым айфонам и в жизни не купила бы себе 15 сейчас, если бы не Виктор Павлик. У меня были 13 и 12. И честно сказать, 12 люблю гораздо больше,

– поделилась женщина.

Кроме того, супруги прогулялись по Киеву. В частности, они побывали в метро и посетили особое кафе. Интересно, что прошло четыре года с тех пор, как они в последний раз были в этом заведении.



Как Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отметили годовщину знакомства / Скриншоты из инстаграмм-сторис Как Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отметили годовщину знакомства / Скриншоты из инстаграмм-сторис

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