Виктор Павлик с молодой женой и сыном снялся в новогодней фотосессии: редкие семейные фото

Блоггерка Екатерина Репяхова поделилась серией праздничных фото с любимым Виктором Павликом и сыном Михаилом. Перед новогодними праздниками они втроем побывали в атмосферной студии.

Перед Новым годом Виктор Павлик традиционно отправился на гастроли на Запад Украины. Вместе с ним поехали жена, сын и теща. Перед этой поездкой Екатерина с родными снялась в фотосессии в Киеве.

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Новогодняя фотосессия Виктора Павлика с женой и сыном

Для своего блога и семейного архива Репяхова организовала новогоднюю фотосессию в атмосферной студии. Сначала Екатерина, Виктор и Михаил позировали в подобных образах в кремовых тонах, а затем переоделись в черные наряды. На всех фотографиях они искренне улыбаются и просто наслаждаются моментом. Из-за войны Екатерине и Виктору редко удается проводить время вместе, поэтому они радуются каждому мигу.

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Праздничные фото украинских звезд