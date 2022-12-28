Несмотря на все, украинцы украшают дома к праздникам, не дают врагу украсть веру в чудо. В этом году нет привычных новогодних мероприятий, но Илона Гвоздева побывала на праздничной локации и поделилась красивыми фотографиями.

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Новогодний look Илоны Гвоздевой

Хореографиня сфотографировалась у огромной елки и показала вариант стильного аутфита, который отлично подойдет для празднования Нового года. Илона предстала перед камерой в белом костюме от украинского бренда MARSEGO, состоявшего из топа и короткой юбки. Соединила наряды с золотистыми туфлями-челноками на каблуке. Короткие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала вечерний макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах.

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Праздничными фотографиями знаменитости делились 25 декабря. Именно в этот день многие украинцы в этом году отмечали Рождество Христово. Звезды поздравляли с предыдущими праздниками, желали победного года. Большинство знаменитостей провели этот день в кругу самых родных, дома. Поэтому поделились с поклонниками кадрами, на которых показали царящую в домах атмосферу. В частности, как украсили елки. Праздничную подборку смотрите в нашем материале.