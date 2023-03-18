Лишь недавно Екатерина Репьяхова отвечала хейтерам, что муж зарабатывает в несколько раз больше ее и полностью обеспечивает семью, помогая при этом детям и ВСУ. Похоже, во время войны ничуть не обеднел, а наоборот насобирал на новенький Land Rover Discovery Sport, который стоит не менее 2 миллионов гривен.

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У Виктора Павлика новый автомобиль за более 2 миллионов гривен

На новый автомобиль Павлика обратили внимание подписчицы его жены, поэтому она решила рассказать больше. Кроссовер 2023 года артисту купили якобы из-за постоянных разъездов.

Мы на этом не акцентировали внимание. Но мечта мужа сбылась. Он вернулся на Land Rover, на которых ездил большую часть своей жизни. Счастливая за своего мужа. Он заслужил. Пол своей жизни он проводит в машине и на гастролях,

– прокомментировала Катя Репьяхова.

Блогерша объяснила, что Land Rover Виктору Павлику купили, потому что продали два своих авто марки Toyota.

"Был период, когда мы вдвоем были без машины. Это было еще сложнее. Наши тойоты гибриды забрали за два дня. Мы были в шоке, как быстро", – призналась жена артиста.

Новое авто Виктора Павлика за более 2 миллионов гривен / Скриншот с видео

Новое авто Виктора Павлика за более 2 миллионов гривен / Скриншот с видео

Новое авто Виктора Павлика за более 2 миллионов гривен / Скриншот с видео

Отметим, Екатерина Репьяхова, похоже, продала свою Toyota C-HR, купленную два года назад, в феврале 2021-го, за почти 800 тысяч гривен. О ней блогерша мечтала еще со школьных времен и "шла маленькими шагами". На дорогую покупку она решилась, потому что была беременна сыном, и волновалась за комфортное передвижение с ним.

Кстати, за рулем Toyota блогерша попала в ДТП. Авария произошла в ноябре, когда Катя выезжала с парковки супермаркета. Из-за отключенного светофора в нее въехала девушка, что поворачивала со второстепенной дороги.