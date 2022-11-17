В инстаграм-сторис Екатерина Репяхова рассказала, что днем 16 ноября, когда возвращалась из супермаркета с мамой и сыном, в нее въехала девушка. Она была на главной дороге, а та выезжала из второстепенной и зацепила бампер ее Toyota C-HR.

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Жена Павлика попала в ДТП

Сегодня я почувствовала все "прелести" отсутствия света. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора,

– рассказала Екатерина Репяхова.

"И я торможу, и вы по главной едете. И выходит я прижимаю", – оправдывалась водитель на месте аварии. Жена Павлика призналась, что девушка не хотела признавать свою вину, поэтому с ней пришлось поспорить: сначала самой Кате, а когда сын Миша заплакал в автомобиле, ее маме.

"Спорили немного, но потом таки девушка признала свою вину без полиции", – подытожила блогерша. Похоже, водитель, которая чесанула бампер Toyota, согласилась покрыть полировку царапин или ремонт авто.

Жена Павлика попала в ДТП в Киеве / Фото с инстаграм-сторис Репяховой

Жена Павлика попала в ДТП в Киеве / Фото с инстаграм-сторис Репяховой

Кстати, в октябре возлюбленную Виктора Павлика трижды оштрафовали. Тогда она влетела на более чем тысячу гривен и комментировала: "В Дии снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример".