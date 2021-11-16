Видел только однажды: у мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь, о которой никто не знал

Не прошло и недели после свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума, как в сети разразился скандал. Оказалось, что муж светской львицы воспитывает 9-летнюю дочь, которую видел только однажды. Неизвестно, знает ли сама Пэрис о ребенке своего избранника.

В американские СМИ просочилась информация о том, что Картер Реум является отцом. 9 лет назад на свет появилась его дочь, о которой раньше никому не было известно.

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У мужа Пэрис Хилтон есть дочь

Мама девочки Лаура Беллицци, звезда реалити-шоу "Секреты Аспена". В 2010 году она встречалась с актером Мэлом Гибсоном. Поэтому считалось, что женщина забеременела от него.

Однако ни Мэл, ни Лаура не согласны с такой версией. Тест на отцовство не делали, однако Картер Реум подписал документ, подтвердивший, что он папа девочки. Он якобы только однажды встречался с дочерью. Хотя мужчина не видится с ней, но финансово поддерживает.

Люди, для которых эта история важна, знали о ней в течение 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него с ней нет традиционных отношений, как между отцом и дочерью, он обеспечивал ее с момента рождения и будет делать это и дальше,

– сообщил представитель бизнесмена.

После новостей о том, что Картер Реум и Пэрис Хилтон поженились, девочка вроде бы очень расстроилась и была эмоционально задета.

"Также она видела статьи Пэрис и Картера о создании семьи. Она испытала огромное неприятие и почувствовала себя брошенной", – рассказал инсайдер.

Дочь Реума расстроилась из-за новостей о свадьбе отца / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

Отметим, что неизвестно, знает ли Пэрис Хилтон о том, что ее избранник уже отец. Светская львица сама мечтает о первенце. Она готовится стать мамой с помощью искусственного оплодотворения.

Что известно о свадьбе Пэрис Гилтон