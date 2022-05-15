"Весь мир с Украиной": Тимур Мирошниченко заплакал, комментируя победу Kalush Orchestra

Украина выиграла Евровидение-2022. Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко комментировал песенный конкурс по бомбоубежищу. Какова была реакция Тимура на победу Kalush Orchestra – читайте дальше.

Тимур Мирошниченко был уверен, что баллы от зрителей точно перекроют худшие баллы от жюри. Отметим, для своей безопасности он комментировал эфиры первого, второго полуфинала и финала в бомбоубежище, на фоне ободранных стен, но со всей необходимой аппаратурой и техникой, передает 24 канал.

Важно Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022

Тимур Мирошниченко эмоционально прокомментировал победу Kalush Orchestra

Украина – победитель Евровидения-2022! Украина! Вот вам, вот вам, тем (россияне, – Showbiz 24), кого нет на Евровидении, и, я надеюсь, никогда больше не будет. Весь мир с Украиной. Украина!,

– воскликнул Тимур со слезами на глазах.

"Это наша победа перед той победой, которую мы все так ждем с вами. И она будет. Это только первый шаг к ней! Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том же фронте", – сказал ведущий.

Вооруженные силы Украины, это победа для вас, для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина! Как же это важно сейчас для нас, друзья,

– заплакал Тимур.

Мирошниченко призвал украинцев не сдерживать эмоций, а плакаты, прыгать. "Невероятная работа, невероятный результат. Как же символически важен этот вечер", – прокомментировал Тимур.

Тимур Мирошниченко комментировал Евровидение-2022: смотрите видео

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Напомним, Kalush Orchestra получил в финале Евровидения-2022 рекордный 631 балл! Несмотря на продолжающуюся войну, певцы не расслабились и показали всему миру свою мощь. Кто из звезд и как поблагодарил Kalush Orchestra за потрясающее выступление в финале – смотрите по ссылке.

Во время своей речи на сцене Евровидения-2022 Kalush Orchestra поблагодарил всех украинцев.

Слава Украине. Спасибо всем украинцам, которые за нас голосовали в диаспоре. Эта победа очень и очень важна для нас в этом году. Мы делали все возможное, чтобы доставить эту победу. Не передать чувство, насколько мы рады,

– добавили впоследствии Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – речь после победы на Евровидении-2022: смотрите видео

Стоит отметить, что после своего выступления с песней Stefania, Kalush Orchestra обратились к мировому сообществу и призвали спасти защитников Мариуполя, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь". Олег Псюк отметил: "Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовсталю". Сейчас!"