С фото Залужного, гимном Украины и пожеланиями для Путина: Верка Сердючка "зажгла" в Майами

Украинская артистка Верка Сердючка эффектно выступила в Майами. Во время концерта звезда со сцены пожелала смерти Владимиру Путину, а также показала фото Валерия Залужного.

Сейчас артист Андрей Данилко, выступающий в творческом образе Верки Сердючки, с командой ездят по США с благотворительным туром. Концерт в Майами прошел 6 сентября.

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Артист подготовил многие украинские символики для своей концертной программы. Так, в начале выступления Верка Сердючка объявила зрителям, что шоу-программа имеет "лирически романтическую" название – "Путин, чтобы ты сдох".

Звезда эффектно исполнила хит Dancing Russia Goodbye. Во время выступления за спинами Сердючки появилась надпись: "FUCK THE WAR", которая впоследствии изменилась на фото генерала Валерия Залужного.



Верка Сердючка на концерте в Майами / Фото из соцсетей

Также на концерте украинской звезды прозвучал гимн Украины. Его Андрей Данилко слушал, держа руку на сердце уже без своего сценического образа.

Смотрите выступление Верки Сердючки в Майами: видео

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