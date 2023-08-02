Верку Сердючку вместе с "мамой" и шоу-балетом пригласили как звезду из Украины на фестиваль в Юрмале. И выступила артистка, как обычно, эффектно.

Интересно Уже в пути: Виталий Козловский поделился новым фото с военной службы

Во время выступления Андрей Данилко появился на сцене в вышиванке и со звездой на голове. Сердючка исполнила любимые всеми хиты, а также известную песню Dancing Lasha Tumbai, в которой спела "Раша, гудбай".

А в конце выступления на большом экране появилось фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а сама Сердючка выкрикнула слова "Украина победит!" и "Слава Украине".

В этом году фестиваль был посвящен помощи Украине. Часть средств из события направят на помощь украинским детям, пострадавшим в результате вторжения России в Украину. Известно, что было собрано более 3,6 тысяч евро (около 150 тысяч гривен).

Среди украинских звезд на сцене также появились Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV и Анна Буткевич. Украинские знаменитости исполнили свои хиты на украинском языке.

Украинские звезды на фестивале в Юрмале / Фото из соцсетей

В то же время в Юрмалу не пригласили никого из российских исполнителей, кроме Андрея Макаревича. Тем не менее, фестиваль посетили и друзья Вайкуле – Алла Пугачева и Максим Галкин.

Справка! Лайма Вайкуле – латвийская певица, поддерживающая Украину и осуждающая вторжение России. После 24 февраля 2022 года артистка отказалась от концертов в России и предполагает, что больше туда не вернется с гастролями. Вайкуле уже признавалось, что мечтает о победе Украины.