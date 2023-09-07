6 сентября россияне посреди белого дня обстреляли Центральный рынок Константиновки Донецкой области. К тому времени многие были в городе. Украинские звезды выражают соболезнования в связи с обстрелом – их реакции собрал 24 Канал.

Все об ударе Десятки раненых и погибших: все, что известно о террористическом ударе по Константиновке

Alyona Alyona

Репер опубликовала видео с места удара.

"Константиновка, Донецкая область. Россия атаковала центральный рынок. Пока известно, что российская ракета убила по меньшей мере 17 человек, среди которых есть ребенок. Еще 34 человека получили ранения", – сообщила Alyona Alyona.

Артем Пивоваров

Певец тоже показал видео из Константиновки и выразил соболезнования.

Наши искренние соболезнования родным и близким тех, кто потерял своих близких в этой проклятой войне, – высказался музыкант.

Юрий Горбунов

Ведущий вспомнил, как недавно ООН не нашла доказательств геноцида в Украине. Хотя обстрел Константиновки – это сознательный удар России по гражданским.

"Константиновка! Донецкая область! 16 погибших на эту минуту! Более 20 раненых! Под завалами находятся люди! Среди белого дня! Рынок! Мирные люди! Сколько еще ООН нужно смертей украинцев, чтобы наконец увидеть геноцид?".

Настя Каменских

Певица показала кадры последствий обстрела и обратилась не только к украинской, но и к мировой аудитории.



Реакция звезд на обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Тина Король

Исполнительница распространила сообщение президента Владимира Зеленского, чтобы рассказать о российском терроризме миру.



Реакция звезд на обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

Блогерша выразила соболезнования близким пострадавших и погибших.

Снова погибли многие гражданские. Мои соболезнования.



Реакция звезд на обстрел / Фото с инстаграм-сториз

МамаРика

"Константиновка. Центральный рынок. Белый день. Просто жесть! Соболезнования пострадавшим и их семьям", – выразилась певица.



Реакция звезд на обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Даша Астафьева

Певица резко обратилась к гражданам страны-террориста.

Г*ндонострана. Я желаю вам ада нон-стоп, пока эти болота существуют.



Реакция звезд на обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Реакция Оли Цыбульской, Кати Репейной, Кристины Горняк, Нади Дорофеевой, Джамалы, Kalush / Фото с инстаграм-сториз