Если на сольнике в Риге Андрей Данилко вышел на сцену без костюма Верки Сердючки, то на гастролях в Польше вернулся к привычному образу в юбке и со звездой на голове. В Кракове он вместе с бэндом и сценической "мамой" Инной Билоконь развлекал публику зажигательными хитами.
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Верка Сердючка в Кракове сорвала овации фразой о Путине
На первом концерте Верки Сердючки в Польше прозвучали ее главные хиты – Dolce & Gabbana, Russia, goodbye, "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-проволока". Однако едва ли не самые большие овации сорвала ее кричалка о военном преступнике Путине.
Путин, чтобы ты сдох! Аминь,
– проскандировал Краков вместе с Сердючкой.
Кстати, кричалкой о Путине артистка заводила публику еще в июле на концерте в Киеве. Ее благотворительное выступление состоялось под открытым небом в Osocor Residence, а собранные средства пошли на восстановление пострадавших от войны регионов Украины.
Напомним, тур Верки Сердючки в поддержку Украины продолжается:
- после концерта в Кракове 19 октября она выступила в Гданьске, а 21 октября у бенда запланирован сольник в Варшаве;
- уже в ноябре Сердючка отправится в Молдову, Румынию, Болгарию и Чехию.