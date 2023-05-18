Напомним, что в финале 13 мая Данилко в образе Верки Сердючки выступил с песней Dancing Lasha Tumbai. Именно с этим хитом артист представлял Украину на Евровидении в 2007 году.

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По его словам, в 2007 году Россия услышала слова Russia Goodbye. "Что они услышали в этот раз, я не знаю", – ответил певец.

Артист вспоминает, что после его выступления на него посыпались обиды от россиян. Поэтому в 2023 году организаторы не разрешили импровизировать и петь на сцене Russia Goodbye.

Меня организаторы попросили спеть текст, который был в 2007 году. Мне хотелось бы выполнить все же Russia goodbye, хоть не все от меня зависит,

– заявил Данилко.

Отметим, что Данилко часто меняет слова в своих песнях на концертах. Музыкант признался, что часто смеется над россиянами благодаря этому. "Я часто говорю на концертах за границей – если вы любите Путина, то на наши концерты не приходите", – добавил музыкант.

Любопытно! Когда Андрей Данилко долго доказывал, что ни одного Russia Goodbye в его песне нет. Но с началом полномасштабного вторжения в Россию артист решил действительно изменить текст песни.

После выступления Данилко на Евровидении-2023 у россиян была истерика – они еще раз утверждали, что артист спел Russia goodbye.

Об отказе Зеленском

Андрей Данилко также рассказал, почему, по его мнению, организаторы Евровидения-2023 отказали в обращении президенту Украины Владимиру Зеленскому во время проведения финала в Ливерпуле.

Они ведь не то, что не поддерживают. Я понимаю, что у них своя программа. Это фестиваль, где они пытаются объединять людей и не поднимать какие-либо темы. Люди приезжают на этот конкурс отдыхать, развлекаться. Я не знаю, правильно это или неправильно, но такое время,

– считает Сердючка.

Напомним, что на финал поддержать TVORCHI, представлявших Украину на Евровидении-2023, Верка Сердючка пришла в смелом образе. Вместе с "мамой" звезда одела антивоенные футболки, на которых писало "Fuck the war"