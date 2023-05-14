Верка Сердючка потеряла обувь на Евровидении: туфля улетела прямо в зал – эпическое видео
Источник:Grand Final Eurovision 2023
Поклонники заметили курьезный момент в финале Евровидения-2023. Верка Сердючка так зажигала на шоу, что потеряла туфлю, а момент попал на видео.
Зрители Евровидения-2023 с нетерпением ожидали выступление главной звезды песенного конкурса – Верки Сердючки. Она появилась на полминуты во время Парада флагов с песней Lasha Tumbai.
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Верка Сердючка потеряла обувь
Драйвовое выступление Андрея Данилко в образе Верки Сердючки сопровождалось бурными танцами. Артистка продолжила выплясывать даже после завершения номера, поэтому в один момент у нее нечаянно (или намеренно) взлетела туфля и полетела прямо в зал. Момент виден в видеотрансляции в момент 15:08.
Курьез заметили зрители Евровидения и распространили видео в социальных сетях. Иностранцы называют Верку Сердючку – легендой музыкального конкурса, в то время как украинцы шутят о ПВО и человеке, которому удалось поймать "клад".
- "Это ПВО в Тернополе";
- "Кто поймал этот дар?";
- "Кто-то бросает белье, а Сердючка – туфли. Это так по-украински";
- "Туфелька от Золушки";
- "Я так смеялась с этого момента";
- "Свободные люди свободной страны";
- "Сердючка зажигает".
- Отметим, что в финале Евровидения-2023 выступили другие украинские артисты. Сцену открыли прошлогодние победители Kalush Orchestra с номером "Голоса нового поколения".
- Во время парада флагов выступали украинские звезды Евровидение – Джамала, Go_A, Тина Король. Они исполняли песни, с которыми в свое время представляли страну.