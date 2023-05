Благодаря победе украинской группы Kalush Orchestra в Турине на Евровидении-2022, в этом году музыкальный конкурс проходит от имени Украины, но в Великобритании из-за войны. 13 мая проходит большой финал на арене в Ливерпуле. 26 участников сразились за хрустальный кубок и ждут результатов. 24 Канал собрал все выступления участников вживую – оценивайте, какой именно понравился вам больше всего.

Смотрите также Голоса нового поколения: Kalush Orchestra феерически открыли финал Евровидения-2023

Все видео выступлений участников финала Евровидения

Евровидение-2023 финал – Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Португалия – Mimicat – Ai Coraçao: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Швейцария – Remo Forrer – Watergun: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Франция – La Zarra – Évidemment: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Испания – Blanca Paloma – Eaea: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Швеция – Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Италия – Marco Mengoni – Due vite: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Эстония – Alika – Bridges: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Чехия – Vesna – My Sister's Crown: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Австралия: Voyager – Promise: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Бельгия – Gustaph – Because Of You: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Армения – Brunette – Future Lover: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Норвегия – Alessandra – Queen of Kings: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Германия – Lord Of The Lost – Blood & Glitter: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Литва – Monika Linkyte – Stay: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Словения: Joker Out – Carpe Diem: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 финал – Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song: смотрите видео онлайн