Ольга Сумская призналась, что чуть ли не каждый день ей "прилетают" страшные слова из-за молчания дочери Антонины. Некоторые из фолловеров, как и Кондратюк, советуют отречься от нее, но как мама она никогда на это не пойдет.
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Что Сумская ответила на советы отречься от дочери из Москвы
Когда мне "прилетают" какие-то советы вроде того, что я должна отречься от своих детей, – никогда, даже мысли такой нет. И вообще как можно такое советовать матери?
– не укладывается в голове у Сумской.
Более того, она не собирается оправдываться перед Украиной за молчание своей взрослой 32-летней дочери.
"Я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь, перед сгоревшими матерями, которые потеряли своих детей, и своих мужей, и свои дома, свои города. Я не буду это делать", – подчеркнула актриса.
Ольга Сумская с дочерью Антониной / Фото из инстаграма актрисы
Почему дочь Сумской до сих пор не выехала из россии
Как выяснилось, звезда каждый день общается с Антониной, но она и сама следит за телеграм-каналами и видит, что происходит. По словам актрисы, ее дочь не может ни выступить против войны, ни уехать из россии, ведь у нее двое маленьких детей – 5-летняя дочь Ева и 2-летний сын Даниил.
Находящиеся там украинцы в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могу высказаться, находятся в режиме страшного террора. Там полная зависимость. Шаг влево, шаг вправо и все. Это уже Северная Корея,
– подчеркнула Ольга Сумская.
"Самое страшное – я не знаю, что дальше. У меня там внуки. Мне очень больно. Я держусь сейчас, не дам волю эмоциям, но, поверь, мне очень больно", – призналась звезда со слезами на глазах.
Интервью 24 канала с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн