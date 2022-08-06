Ольга Сумская призналась, что чуть ли не каждый день ей "прилетают" страшные слова из-за молчания дочери Антонины. Некоторые из фолловеров, как и Кондратюк, советуют отречься от нее, но как мама она никогда на это не пойдет.

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Что Сумская ответила на советы отречься от дочери из Москвы

Когда мне "прилетают" какие-то советы вроде того, что я должна отречься от своих детей, – никогда, даже мысли такой нет. И вообще как можно такое советовать матери?

– не укладывается в голове у Сумской.

Более того, она не собирается оправдываться перед Украиной за молчание своей взрослой 32-летней дочери.

"Я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь, перед сгоревшими матерями, которые потеряли своих детей, и своих мужей, и свои дома, свои города. Я не буду это делать", – подчеркнула актриса.

Ольга Сумская с дочерью Антониной / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, Сумская уже отвечала Игорю Кондратюку, который советовал разорвать отношения с Антониной. "Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от нее и своих внуков? Я никогда этого не сделаю", – говорила актриса еще в мае.

Почему дочь Сумской до сих пор не выехала из россии

Как выяснилось, звезда каждый день общается с Антониной, но она и сама следит за телеграм-каналами и видит, что происходит. По словам актрисы, ее дочь не может ни выступить против войны, ни уехать из россии, ведь у нее двое маленьких детей – 5-летняя дочь Ева и 2-летний сын Даниил.

Находящиеся там украинцы в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могу высказаться, находятся в режиме страшного террора. Там полная зависимость. Шаг влево, шаг вправо и все. Это уже Северная Корея,

– подчеркнула Ольга Сумская.

"Самое страшное – я не знаю, что дальше. У меня там внуки. Мне очень больно. Я держусь сейчас, не дам волю эмоциям, но, поверь, мне очень больно", – призналась звезда со слезами на глазах.

Напомним, в июле Ольга Сумская давала интервью 24 каналу в рамках проекта "Интервью24".

Интервью 24 канала с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн