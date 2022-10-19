Авторами этой композиции есть поэт Николай Сома и композитор Оскар Сандлер. В свете последних дней эта песня приобрела особый смысл.
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TAYANNA и Вера Брежнева спели "Вышиванку"
Известные артистки объединились, чтобы спеть о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла. О том, как украинские женщины стежок за стежком на холсте передавали любимым свою поддержку и тепло души.
Инициатором этого дуэта стала TAYANNA. Она предложила Вере спеть вместе. Впервые с начала полномасштабной войны исполнительницы встретились на студии звукозаписи, где записали клип на "Вышиванку".
TAYANNA и Вера Брежнева – "Вышиванка": смотрите видео онлайн
В соцсетях артистки поделились результатом коллаборации и показали обложку песни. Ее создала София Гольдман-Монастырская в старинной технике вышивания "цепочка". Там чаще вышивали на Буковине, Гуцульщине, Лемковщине и Сумщине.
Реакция сети
В комментариях под видео поклонники исполнительниц выражают свои комплименты. Такая аранжировка известной песни понравилась аудитории.
- "Наши украиночки! Великолепная коллаборация!"
- "Какие нежные и красивые! Спасибо за коллаборацию!"
- "Красавицы! Очень красиво и душевно!"
- "Как прекрасно! Радуемся, что наконец-то есть песня от вас!"
- "Невероятно красивая, душевная песня!"