Авторами этой композиции есть поэт Николай Сома и композитор Оскар Сандлер. В свете последних дней эта песня приобрела особый смысл.

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TAYANNA и Вера Брежнева спели "Вышиванку"

Известные артистки объединились, чтобы спеть о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла. О том, как украинские женщины стежок за стежком на холсте передавали любимым свою поддержку и тепло души.

Инициатором этого дуэта стала TAYANNA. Она предложила Вере спеть вместе. Впервые с начала полномасштабной войны исполнительницы встретились на студии звукозаписи, где записали клип на "Вышиванку".

TAYANNA и Вера Брежнева – "Вышиванка": смотрите видео онлайн

В соцсетях артистки поделились результатом коллаборации и показали обложку песни. Ее создала София Гольдман-Монастырская в старинной технике вышивания "цепочка". Там чаще вышивали на Буковине, Гуцульщине, Лемковщине и Сумщине.

Реакция сети

В комментариях под видео поклонники исполнительниц выражают свои комплименты. Такая аранжировка известной песни понравилась аудитории.