Видео распространил военный блогер и нацгвардеец Харитин Старский. В нем Вера Брежнева дает интервью украинофобу и фигуранту базы "Миротворец" Вячеславу Манучарову. Тот удивился, что в "Яндексе" ее называют украинской певицей.

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Вера Брежнева просила не называть ее украинской певицей

Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИАГру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать по всему СНГ,

– выдала Вера Брежнева.

Поэтому она попросила называть ее "просто певица", не ассоциируя ни с Украиной, ни с Россией.

Мастер-класс по переобуванию от Верочки Брежневой,

– прокомментировал Харитин Старский.

Как к Брежневой относятся в сети

Подавляющее большинство комментаторов осудили Брежневу, назвали приспособленкой и отправили обратно в Россию:

"Самое большое г*вно в том, что у таких персонажей нет представления о том, как быть украинским артистом. Что и иллюстрировано в выборе песни и манере исполнения. Украина для них – это эстрада из бухтелки, сырные лошадки, плетень, кувшин. Вместо ощущения мощной, живой, современной, исторически тяглой европейской страны. Хорошо, что эта паторочь исчезает со сцены, как рудимент нулевых";

"И таких сейчас полно. А наши едят это дерьмо с радостью";

"Она так оправдывается, что даже противно слушать";

"К черту нам это дерьмо?";

"Есть такое слово – приспособленцы. Это обо всех этих "я вообще против войны и вне политики";

"И эти гадины сейчас еще и по миру попрутся давать концерты под украинскими флагами, потому что денег так можно больше собрать".

Однако есть и те, кто обрадовался, что Вера Брежнева наконец пришла в себя. По их мнению, лучше пусть она поет на украинском, чем выступает в Кремле как Повалий: