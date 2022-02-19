"Вдохновились Аркой дружбы народов": в сети показали макет сцены Евровидения-2022

Грандиозный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в начале мая. Организаторы уже показали, как будет смотреться главная сцена в Турине. В сети ее успели сравнить с Аркой дружбы народов в Киеве.

Пока украинский Нацотбор обрастает скандалами и слухами, а Kalush Orchestra решает ехать или не ехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash, в Турине готовятся принимать еврофанов. Итальянцы уже разработали макет главной сцены и похвастались им в сети.

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Как будет выглядеть сцена Евровидения-2022 в Италии

Дизайн главной песенной площадки 2022 получил название The Sun Within – "Солнце внутри". Его автором стала знаменитая итальянская художница Франческа Монтинаро.

Так, концепция сцены Евровидения-2022 – движение и свет кинетического солнца, якобы олицетворяющий мятежный, гостеприимный и страстный характер итальянцев. Ее фишкой станут лучи света, водное обрамление и пышный сад, который станет грин-румом для конкурсантов из 41 страны и их команд.

Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, нас окружающее, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров, страна, где рады каждому участнику, откуда бы он ни приехал,

– объяснила Франческа Монтинаро.

Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро

Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро