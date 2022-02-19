Поки український Нацвідбір обростає скандалами й чутками, а Kalush Orchestra вирішує їхати чи не їхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash, у Турині на повну готуються приймати єврофанів. Італійці вже розробили макет головної сцени й похизувались ним у мережі.
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Як виглядатиме сцена Євробачення-2022 в Італії
Дизайн головного пісенного майданчика 2022 року отримав назву The Sun Within – "Сонце всередині". Його авторкою стала іменита італійська художниця Франческа Монтінаро.
Так, концепція сцени Євробачення-2022 – рух та світло кінетичного сонця, яке нібито уособлює бунтівний, гостинний та пристрасний характер італійців. Її фішкою стануть промені світла, водне обрамлення та пишний сад, який стане грін-румом для конкурсантів з 41 країни та їхніх команд.
Каскад води, що обрамляє сцену, алегорично уособлює море, яке нас оточує, символ нашої культури. Сцена – це наш півострів, країна, де раді кожному учаснику, звідки б він не приїхав,
– пояснила Франческа Монтінаро.
Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро
Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро
Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро
Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро
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Українці порівнюють сцену Євробачення-2022 з Аркою дружби народів
Українські єврофани припустили, що створюючи сцену Євробачення-2022, італійці надихалися київською Аркою дружби народів, що в Хрещатому парку:
- "Надихались Аркою дружби народів";
- "Це Арка дружби народів?";
- "Вкрали арку дружби";
- "Це в Італію збираються перевозити Арку дружби народів?";
- "Схоже на київську Арку дружби народів".