Пока украинский Нацотбор обрастает скандалами и слухами, а Kalush Orchestra решает ехать или не ехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash, в Турине готовятся принимать еврофанов. Итальянцы уже разработали макет главной сцены и похвастались им в сети.
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Как будет выглядеть сцена Евровидения-2022 в Италии
Дизайн главной песенной площадки 2022 получил название The Sun Within – "Солнце внутри". Его автором стала знаменитая итальянская художница Франческа Монтинаро.
Так, концепция сцены Евровидения-2022 – движение и свет кинетического солнца, якобы олицетворяющий мятежный, гостеприимный и страстный характер итальянцев. Ее фишкой станут лучи света, водное обрамление и пышный сад, который станет грин-румом для конкурсантов из 41 страны и их команд.
Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, нас окружающее, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров, страна, где рады каждому участнику, откуда бы он ни приехал,
– объяснила Франческа Монтинаро.
Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро
Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро
Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро
Сцена Евровидения-2022 в Турине / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтинаро
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Украинцы сравнивают сцену Евровидения-2022 с Аркой дружбы народов
Украинские еврофаны предположили, что создавая сцену Евровидения-2022, итальянцы вдохновлялись киевской Аркой дружбы народов в Крещатом парке:
- "Вдохновились Аркой дружбы народов";
- "Это Арка дружбы народов?";
- "Украли арку дружбы";
- "Это в Италию собираются перевозить Арку дружбы народов?";
- "Похоже на киевскую Арку дружбы народов".