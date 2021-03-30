Телеведущая Василиса Фролова три недели назад впервые стала мамой. Если на протяжении всей беременности звезда не ограничивала себя в еде, то после рождения сына Родиона наладила режим питания. Она уже похудела на 9 килограммов.

Телеведущая подчеркнула, что во время беременности набрала немного, а после родов есть меньше не стала. У нее хорошие гены и кормит новорожденного сына грудью. Поскольку этот процесс забирает много калорий, то знаменитость легко прощается с лишними килограммами.

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Я привыкла есть очень много. Беременной я ни в чем себе не отказывала, в роддоме меня разбаловали 6-разовым питанием, в сладком я себя вообще не ограничиваю,

– поделилась Василиса Фролова.

Последние недели режим ее питания оставлял желать лучшего. Она ужинала печеньем и перекусывала багетом со сгущенкой. Чтобы "не скатиться в углеводную пропасть", Василиса Фролова решила заказывать еду на дом, что уже дало впечатляющий результат.

За две недели ведущая похудела на 9 килограммов. У нее 5 приемов пищи в день. В ее рационе ежедневно различные блюда со свежими овощами, мясом и крупами.

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Василиса Фролова не скрывает, что сейчас она "своему рту не хозяйка", ведь полностью зависит от капризов первенца Родиона. На днях она показала фото с первой прогулки сына, которые растрогали сеть.