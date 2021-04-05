Голливудская звезда Риз Уизерспун порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена вместе со старшим сыном Диконом. Знаменитая мама и ее сын позировали на фоне океана во время заката.

Американская актриса активно ведет личную страницу в инстаграме. Она часто публикует различные фотографии, а вот снимки с детьми появляются в сети довольно редко, поэтому всегда привлекают публику.

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Фото Риз Уизерспун с сыном

Любимица миллионов обнародовала чрезвычайно красивую фотографию. Вместе со старшим сыном Диконом Риз позировала во время заката на фоне невероятного неба, безбрежного океана и растений. Звездная мамочка и ее потомок сделали селфи, чтобы навсегда запечатлеть в памяти тот удивительный вечер.

Уизерспун позировала на фото в белой блузке и с оранжевым ожерельем на шее. Волосы аккуратно уложила, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Довершила образ лаконичными серьгами.

Дикон также изображен на фотографии в белой рубашке. Он нежно обнимал мамочку и мило улыбался в камеру.

Мало слов, чтобы сказать, как сильно я люблю этого парня. То, как он смотрит на мир, вдохновляет меня каждый день,

– с любовью написала Риз в публикации.



Риз Уизерспун со старшим сыном / Фото из инстаграма Риз Уизерспун

Звездные родители и их дети: