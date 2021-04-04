Известная украинская певица Наталья Карпа поздравила украинцев западного обряда с Пасхой. Она обнародовала серию очаровательных фото с дочерьми и мужем.

В воскресенье, 4 апреля, весь католический мир празднует Пасху. Украинская певица Наталья Карпа обнародовала яркие семейные фото и трогательное поздравление с праздником на личной странице.

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Наталья Карпа поздравила с Пасхой

Певица поделилась, что ее дедушка был католиком. Поэтому в семье сложилась традиция праздновать Пасху и Рождество дважды – по восточному и западному обряду.

"От всей нашей семьи примите самые искренние поздравления с Пасхой, все кто в этот день празднует Воскресение Христово! Мир, добро и любовь нашим домам и семьям! Пусть Господь благословляет на добрые дела, и мы его дети, будем достойными тех жертв, что претерпел Сын Божий, ради нас, людей! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!"– написала Наталья Карпа.

Также артистка обнародовала серию невероятных семейных фото. Она позировала вместе с мужем Евгением, его дочкой от первого брака Аней и маленькой Златой. Вся семья на кадрах предстала в разноцветных вышитых рубашках и платьях, что делало снимки особенно атмосферными.

Наталья Карпа также сделала роскошную прическу, уложив волосы в локоны, и макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы бежевой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонников очаровала съемка Натальи Карпы с семьей. Они также делились поздравлениями и впечатлениями от фото: