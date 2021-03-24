Известная украинская телеведущая Василиса Фролова после того, как стала мамой впервые, не скрывает детали личной жизни. Она делится фото и рассказывает о своих буднях. На этот раз звезда поделилась, как изменилась после родов.

Успешная украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками новым сообщением и показала ранее неопубликованное "беременное" фото. Она рассказала об изменениях в жизни после того, как стала мамой.

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Василиса Фролова о беременности и ее последствиях

Телеведущая поделилась, что для нее за всю жизнь состояние беременности было наиболее прекрасным. Василиса Фролова призналась, что была всем довольна и излучала безумное количество внутреннего света.

И это была не напрасное блаженство, а конкретный такой поток сильной светлой энергии, которая называется новая жизнь. Глаза светились, улыбалась всему, проблемы решались легко, все – абсолютный кайф,

– рассказала ведущая.

Также Василиса Фролова рассказала о том, что сейчас чувствует себя совсем по-другому: "Вчера впервые за две недели я вышла ненадолго на улицу сама. Ощущения такие, будто у меня оторвали руки-ноги и выкатили совсем легкая, вообще не мое тело на проезжую часть, а мимо пролетают машины, которые меня не замечают. И вот меня – невесомую – гоняет ветер по дороге, а меня и не видит никто".

Звезда отметила, что привыкла ходить с округлым животом и чувствовать реакцию людей вокруг. Она призналась, что люди не всегда уступали место в очереди, но одинаково вели себя более уважительно. Василиса не смогла так быстро привыкнуть к переменам.

Так вот, оказалось, что к этому я привыкла. Понятное дело, как и ко всему хорошему. И конечно, в миг оказавшись без привычных привилегий, организм начал сопротивляться, а гормоны еще подсобили. С одной стороны, полная свобода и легкость, а с другой, будто я невидимка. Вот и здравствуй, baby blues,

– поделилась Фролова.

В конце телеведущая подчеркнула, что быть беременной оказалось очень приятно. "Печально, что у нас нет социальных программ, рассказывающих о том, какой кайф быть беременной. И демографическая статистика, может, была бы не такой ужасной. Я бы снималась в этой рекламе не то чтобы бесплатно, еще бы сама приплачивала. Вокруг только и разговоров о том, как бы легче пережить это "особое положение", а о том, что это квинтэссенция женского бытия как-то маловато", – подытожила Василиса Фролова.

Первые фото Василисы Фроловой с первенцем