"Ваши кровавые рубли мне не нужны": Макс Барских объяснил, почему его песни доступны на России
Источник:инстаграмм Макса Барских
Певец Макс Барских после полномасштабного вторжения разорвал все связи с Россией. Он запретил использовать в стране-агрессорке свои песни, однако они снова появились там. Артист объяснил, что его команда уже работает над удалением треков с российских платформ.
Барских уже признался, что сожалеет о сотрудничестве с Россией после 2014 года. Когда страна-агрессорша начала полномасштабную войну против Украины, исполнитель сразу же разорвал все контракты, запретил использовать свои треки там.
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Песни Макса Барских снова транслируют на России
Недавно стало известно, что песни Барских снова можно прослушивать в России. Это вызвало негодование у публики. Однако Максим объяснил, что треки украли и опубликовали на площадке для прослушивания без согласия. Пока команда работает над тем, чтобы заблокировать доступ к песням на территории России.
Думаю, весь мир уже увидел, что в России правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Наслаждайтесь, пока у вас есть возможность. И помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны,
– заявил Макс.
Также он снова обратился к представителям российского шоу-бизнеса и призвал их использовать свой голос в правильном направлении, чтобы спасти родину от власти, которая превращается в сливной бачок и сливает свою страну глубоко на дно за эти же кровавые рубли.
Обращение Макса Барских: смотрите видео онлайн
Макс Барских и война в Украине
- После полномасштабного вторжения России и обстрелов родного Херсона артист, который 8 лет гастролировал по стране-агрессорке, заявил, что больше никогда туда не вернется.
- Заявления Барских, где он обвинял Россию в войне и убийстве мирных украинцев, вызвало негодование у россиян. Музыкант получал угрозы.
- Однако это не пугало артиста. Он продолжал осуждать российскую агрессию и даже заявлял, что готов пожертвовать карьерой ради Украины.
- Музыкант не вернул россиянам средства за билеты на концерты, запланированные еще до войны. Макс сообщил, что эти деньги потратят на гуманитарную помощь украинцам.
- Баарских даже брал оружие в руки, вступив в ВСУ, чтобы защищать родную землю от оккупантов. На полигоне он прошел военные учения, однако в настоящее время продолжает воевать на культурном фронте.
- Макс Барских летал в США, чтобы рассказать о войне на музыкальной конференции перед премией Billboard Music Awards 2022.
- Теперь он отправился в благотворительный тур по Германии.
- Реперка Alyona Alyona призналась, что среди тех коллег, которые после 2014 года продолжили гастролировать Россией, ее приятно поразил именно Макс Барских, ведь показал радикальную позицию: "Это артист, который показал настоящие "яйца".