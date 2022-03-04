Известные люди Украины пытаются достучаться до россиян, рассказать, что происходит на территории Украины. Здесь ежедневно погибают тысячи русских солдат, пытающихся оккупировать наши земли. Сюда их отправляют на верную смерть.

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Потап и Макс Барские получают угрозы

На личной странице в инстаграмме Потап опубликовал фото, на котором показал угрозу в свой адрес. С российского номера телефона ему направили сообщение со словами: "Мы тебя нашли. Жди гостей!". Это свидетельствует о том, что на информационном фронте идет сильная борьба, в которой Украина приближается к победе.



Потап получил угрозы от россиян / Фото с инстаграммы Потапа

Потап подчеркнул, если есть угрозы, то те, кто рассказывает правду о событиях в Украине, все делают правильно: "Значит голоса, рассказывающие правду, слышат! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасах войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю – это дело чести, совести, дело каждого, кто любит Украину".

Артист не единственный, кто получил угрозы. Они раздаются в адрес многих людей, которые рассказывают о геноциде и войне, которая сейчас есть в Украине. Потап признался, что бы раньше волновался, но, увидев кадры из Чернигова, возникает лишь злоба и ненависть к тем, кто несет войну в Украине.

Украина, держись, родная! Поддерживать твой дух, зажигать сердца – для меня величайшая честь и миссия! Слава Украине!

– написал Потап.

Украинский певец Макс Барских ,который длительное время развивал карьеру в России, сейчас стал на защиту родной земли и призывает россиян не молчать. Он сообщил, что ему тоже начали угрожать: "Мне тоже Кадыров написал". Также Барским угрожает рэпер Тимати, даже записавший видеообращение.

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Текст публикации Потапа:

О! Последовали угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Значит, голоса, рассказывающие правду, слышат! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасах войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю – дело чести, совести, каждого, кто любит Украину. Знаю, что я не один такой, угрозы присылают в адрес всех, кто открывает глаза на "спецоперацию", которая является геноцидом и войной со стороны Путина. Раньше я, наверное, волновался бы, но, глядя на кадры из Чернигова, которые я вам покажу в следующем сообщении, возникает только злоба и ненависть к тем, кто несет войну!