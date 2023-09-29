Была потеря памяти и перелом черепа: Харчишин вспомнил жуткое ДТП, которое изменило его жизнь

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин 16 лет назад попал в жуткое ДТП. Тогда артист потерял память и имел двойной перелом черепа. Но он уверен, что авария его изменила и стала для него жизненным уроком.

Харчишин пострадал в аварии 25 сентября 2007 года. После этого артист пересмотрел свое отношение к жизни.

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Как авария изменила жизнь Харчишина

Валерий признается, что это ДТП произошло в тот период, когда он пытался понять, куда двигаться дальше по жизни.

"Я очень долго страдал от каких-то человеческих вещей, типа любви, развода, были мысли: "Что это при жизни", "Что за люди меня окружают", "Кто я". Определенное обесценение себя было. Период непонимания, что делать с "Другою Рікою", – объяснил Харчишин.

И как раз в этот момент артист попал в жуткое ДТП. По его мнению, это явилось для него жизненным уроком.

На тебе, хочешь понять, как оно бывает хуже?... Я такой просыпаюсь "Кто я, где я, что я". Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов в течение года,

– рассказал Харчишин.

После аварии музыкант переоценил ценности в своей жизни. По словам Валерия, он начал любить жизнь, был признателен, что остался жив.

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