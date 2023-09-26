Из-за госпитализации выступление певицы не состоялось. Накануне в сети появились слухи о разводе певицы с блоггером Александром Волошиным.
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Тринчер оказалась под капельницей
Анна рассказала в инстаграмме, что ей стало плохо во время репетиции. Она была вынуждена вызвать скорую помощь.
Анна Тринчер вызвала скорую / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Вот так закончилась моя вчерашняя репетиция номера... Я даже не вышла на сцену... Дальше все немного, как в тумане,
– написала певица.
На обнародованных кадрах видно, что Тринчер поставили капельницу в больничной палате.
Анна Тринчер попала в больницу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
После больницы Анна уехала домой, однако там ей тоже стало плохо и снова пришлось вызывать врачей. Что именно случилось – Тринчер не рассказала. После этого звезда не выходила на связь с фанами.
Анна Тринчер вызвала врачей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Почему возникли слухи о разводе Тринчер с Волошиным
- Сплетни о развод звездной пары распространил блоггер Богдан Беспалов. Он заявил, что все из-за измен. Однако певица заявила, что эта информация не соответствует действительности.
- Ответил на слухи и блоггер Александр Волошин. Он отметил, что у них все хорошо, и они не развелись, хотя в их отношениях кризис.
- В июле звездные супруги переехало в новое жилье, но уже через несколько дней стало известно, что Тринчер с мужем на время разъехались.
- Такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях. Интересно, что годовщину брака пара тоже провела по отдельности.