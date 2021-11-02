Вакцинированный Джон Бон Джови заболел коронавирусом

Американский музыкант Джон Бон Джови на днях обнаружил, что у него коронавирус. Он должен был выступить в субботу, 30 октября, в Майами, но перед самым концертом экспресс-тест показал положительный результат. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, поскольку благодаря вакцинации он не имеет тяжелых симптомов.

59-летний Бон Джови был вынужден отменить концерт в Майами-Бич из-за выявленной болезни. Музыкант поделился, что чувствует себя хорошо, но по просьбе врачей, соблюдает постельный режим и бережет силы.

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Когда публика ожидала выхода Джона Бон Джови, диктор вышел на сцену и объявил, что концерта не будет. Пока ничего не известно о переносе концерта. Перед событием владельцы билетов должны были предъявить доказательства вакцинации или отрицательные результаты тестов, чтобы попасть на концерт.

"Джон прекрасно себя чувствует", – сказал диктор присутствующим, добавив, что певец "Livin' On a Prayer" собирался спать. Бон Джови также должен был принять участие во встрече с посетителями концерта, которая тоже, к сожалению, не состоялась.

Когда прививался певец и какой вакциной – неизвестно.

Лучшей защитой от коронавируса является вакцинация.– невакцинированные. Так, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.