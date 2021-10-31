Каждый день в Украине от коронавируса умирает все больше и больше людей. Смерти встречаются и в звездных семьях. Так, своей драмой поделился Анатолий Анатолич. Он рассказал, что на днях его крестный и лучший друг покойного отца умер от COVID-19. Мужчина так и не успел вакцинироваться.

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Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он скончался от COVID-19. Да, он не был привит, не потому, что был против. Вот собирался, но…

– написал Анатолий Анатолич.

Щемящее сообщение он дополнил черно-белым фото с крестным отцом Валерой и его сыном Антоном. Этот кадр был сделан 35 лет назад, когда ведущему было всего 2 года.

Анатолий Анатолич (справа) с крестным отцом и братом / Фото из инстаграма шоумена

Более того, Анатолий Анатолич резко обратился ко всем антивакцинаторам и отправил их куда подальше со всеми аргументами. Он призвал делать прививки, беречь себя и своих родных.

"Антиваксеры идут в задницу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни", – заключил ведущий.

Отметим, шоумен и многодетный отец Анатолий Анатолич вакцинирован, как и его жена, мама и теща. Он убежден, что "в настоящее время пора бороться с мировой угрозой", а не "искать заколоть масонов против нас".

Полный текст публикации Анатолия Анатолича:

На первом фото мой отец держит на руках меня и моего крестного брата Антона. На втором фото мой крестный папа Валера держит нас с Антоном.

Между этими фото разница в одну минуту. И сделаны они в 1986 году. Тогда же в 1986 не стало моего отца, а два дня назад, через 35 лет после этой фотографии, не стало моего крестного.

Валера – лучший друг моего отца и мой любимый старший друг. Я тебя очень любил. И буду любить.

Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он скончался от COVID-19. Да, он не был привит, не потому, что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но...

Поэтому антиваксеры идут в задницу с любыми своими доводами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не обманывайтесь и цените своих близких.

Напоминаем, лучшей защитой от COVID-19 является вакцинация. По статистике 9 4% госпитализированных на прошлой неделе – невакцинированы. Да, привитые люди тоже болеют, но с меньшим риском госпитализации и смерти.