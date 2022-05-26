Узнал, что такое радужный флаг, – Федишин в поздравлении сыну рассказала о скандале с ЛГБТ

26 мая 2022 , 11:21
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Источник:

инстаграмм Ирины Федишин

Певица Ирина Федишин продолжает говорить о скандале, разгоревшемся вокруг ее высказываний о ЛГБТ-сообществе. Даже в поздравлении, адресованном 11-летнему сыну, она вспомнила о "радужном флаге и насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными".

Евровидение закончилось 2 недели назад, а Ирина Федишин продолжает разогревать скандал. Ее старшему сыну Юрию исполнилось 11 лет. В поздравлении звездная мамочка вспомнила о своих скандальных высказываниях относительно представителей ЛГБТ-сообществ.

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Сын Федишин узнал, что такое "радужный флаг"

В поздравлении артистка пожелала первенцу здоровья, счастья, а также самого главного – мирного неба и скорой победы. Юрий, как и миллионы украинских детей, запомнит детство с войной. Однако в публикации Ирина и не обошла вниманием тему ЛГБТ, о которой упоминает в каждом из интервью.

В свои 11 ты узнал и увидел, какой мир бывает несправедлив и жесток, сколько в нем зла и лжи. Ты узнал, что такое радужный флаг и его значение. Ты узнал, что этот флаг на самом деле совсем не радужный. Ты увидел, насколько люди под таким флагом могут быть агрессивны, наполнены ненавистью и заниматься буллингом в соцсетях,
– написала Федишин.

Похоже, что звезда намекала на MELOVIN, публично ответивший на ее обвинения в адрес представителей ЛГБТ-сообществ. Артист первый в украинском шоу-бизнесе совершил каминг-аут, поэтому не смог умолчать, обвинил Ирину в гомофобии, а также разоблачил несколько темных тем в ее биографии.

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Но я хочу тебе сказать, что кроме мира, где царит ненависть и агрессия, есть мир, где царит радость, любовь и мир. Будь всегда добросовестен и честен сам с собой. Это поможет тебе даже в самые темные времена не опускать руки и сохранять силу духа. Чтобы там не случилось, всегда держись не людей, а Христа. Да хранит тебя Господь. С днем рождения, сынок", – подытожила Ирина.


Ирина Федишин поздравила сына с днем рождения / Фото с инстаграмма певицы

Скандал с Ириной Федишин и ЛГБТ: что известно

  • После скандала с оценкой участников Евровидения в составе Нацжуры Ирина Федишин дала много интервью, в одном из которых поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участниках конкурса, многие из которых гомосексуальны. Она заявила, что ЛГБТ – это большой грех.
  • На скандальное заявление Федишина отреагировали ее коллеги. Травести-дева Монро удивлена тем, как певица попала в жюри конкурса, где людей не осуждают за их гендерную идентичность.
  • MELOVIN и Анастасия Приходько упрекнули Ирину за ее гомофобные заявления.
  • MELOVIN обратился к Федишину и посоветовал "взять свои грехи в крошечные ладошки".
  • Оля Полякова назвала слова Федишина о ЛГБТ "средневековье".
Автор: Христина Кобак