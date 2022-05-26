Узнал, что такое радужный флаг, – Федишин в поздравлении сыну рассказала о скандале с ЛГБТ
Источник:инстаграмм Ирины Федишин
Певица Ирина Федишин продолжает говорить о скандале, разгоревшемся вокруг ее высказываний о ЛГБТ-сообществе. Даже в поздравлении, адресованном 11-летнему сыну, она вспомнила о "радужном флаге и насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными".
Евровидение закончилось 2 недели назад, а Ирина Федишин продолжает разогревать скандал. Ее старшему сыну Юрию исполнилось 11 лет. В поздравлении звездная мамочка вспомнила о своих скандальных высказываниях относительно представителей ЛГБТ-сообществ.
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Сын Федишин узнал, что такое "радужный флаг"
В поздравлении артистка пожелала первенцу здоровья, счастья, а также самого главного – мирного неба и скорой победы. Юрий, как и миллионы украинских детей, запомнит детство с войной. Однако в публикации Ирина и не обошла вниманием тему ЛГБТ, о которой упоминает в каждом из интервью.
В свои 11 ты узнал и увидел, какой мир бывает несправедлив и жесток, сколько в нем зла и лжи. Ты узнал, что такое радужный флаг и его значение. Ты узнал, что этот флаг на самом деле совсем не радужный. Ты увидел, насколько люди под таким флагом могут быть агрессивны, наполнены ненавистью и заниматься буллингом в соцсетях,
– написала Федишин.
Похоже, что звезда намекала на MELOVIN, публично ответивший на ее обвинения в адрес представителей ЛГБТ-сообществ. Артист первый в украинском шоу-бизнесе совершил каминг-аут, поэтому не смог умолчать, обвинил Ирину в гомофобии, а также разоблачил несколько темных тем в ее биографии.
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Ирина Федишин поздравила сына с днем рождения / Фото с инстаграмма певицы
Скандал с Ириной Федишин и ЛГБТ: что известно
- После скандала с оценкой участников Евровидения в составе Нацжуры Ирина Федишин дала много интервью, в одном из которых поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участниках конкурса, многие из которых гомосексуальны. Она заявила, что ЛГБТ – это большой грех.
- На скандальное заявление Федишина отреагировали ее коллеги. Травести-дева Монро удивлена тем, как певица попала в жюри конкурса, где людей не осуждают за их гендерную идентичность.
- MELOVIN и Анастасия Приходько упрекнули Ирину за ее гомофобные заявления.
- MELOVIN обратился к Федишину и посоветовал "взять свои грехи в крошечные ладошки".
- Оля Полякова назвала слова Федишина о ЛГБТ "средневековье".