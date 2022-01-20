Украинский дизайнер Андре Тан признался, что сожалел о своей публичности. Это произошло тогда, когда он принял решение развестись с женой.

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Сколько Андре Тан скрывал развод

В сложный период дизайнер решил не признаваться во всем публике. Он пол года скрывал, что развелся.

Я ушел из дома, жил в квартире своих друзей. Мы полгода это скрывали. А потом с Алиной поняли, что надо уже официально об этом сказать – Я хожу на мероприятия сам, ее подружки уже кому-то что-то сказали, а кто-то сказал кому-то,

– признался модельер.

После развода Андре Тан переживал непростое время. Кроме развода, у него появился огромный долг в 36 миллионов гривен, в который он "залез" из-за пандемии коронавируса.

"Друзья меня поднимали с постели, просто вытаскивали на улицу, говорили: "Вот смотри, птичка поет, солнышко светит, и ты должен радоваться этому", – поделился мужчина.

Андре Тан и Алина Харечко / Фото из инстаграма Андре Тана

Что известно о разводе Андре Тана и Алины Харечко