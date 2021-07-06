Хотя и о разводе с Алиной у Андре Тана стало известно лишь в мае 2021 года, проблемы в семье начались задолго до этого. Самое большое потрясение в семье и бизнесе произошло во время пандемии коронавируса в 2020 году.

К слову Просто закончилась любовь: Андре Тан впервые признался о причине развода

Мне было очень трудно, потому что после развода я просто лежал две недели в постели и смотрел в потолок. Это был карантин и было очень страшно, я вообще думал, что моя жизнь закончилась. Я лежу, у меня текут слезы, я нахожусь в квартире своих друзей, которые дали мне пожить временно на 2 недели. Я не понимаю – у меня есть бизнес или его уже нет, чем я дальше буду заниматься. И это был самый страшный и переломный момент в моей жизни,

– признался мужчина.

Как и многие другие предпринимателей, дизайнер думал, что карантин будет только 2 недели. Но уже через три месяца после начала пандемии он "залез" в долги на 36 миллионов гривен своим подрядчикам, которые шили ему коллекции одежды. Все люди находились дома, одежду никто не покупал, а коллекции продолжали производиться. Из-за этого ему пришлось сократить свою команду, уволить многих или отправить в отпуск за свой счет.

Андре Тан был в глубоком отчаянии и даже некоторое время думал, что ему нужно будет сменить профессию. Мужчина размышлял стать фотографом или дизайнером интерьеров.

Но что интересно, в то время у дизайнера появилась подруга, которая помогла ему справиться со всеми проблемами. Мужчина сразу объяснил, что он с ней не спал, но она смогла найти к нему подход в очень трудное время. Их познакомила их общая знакомая. Именно по ее совету он обратился к двум психологам – один из них помогал дизайнеру поднять самооценку, а другой – помог "подняться со дна".

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