Уничтожили место нашей любви, – Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ, где ей сделали предложение

В конце октября Анна Тринчер официально стала невестой. Александр Волошин сделал предложение ей на парковке столичного ТЦ Retroville. 20 марта его разрушили российские ракеты, поэтому блогерша не могла не отреагировать на трагедию.

Украинская столица продолжает страдать от вражеских снарядов. В воскресенье вечером обстреляли Подольский район. Ракеты попали в огромный торговый центр Retroville, который певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин считали местом своей любви. Именно там звезда ответила "да" любимому.

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Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ Retroville, где ей признавался Волошин

Они уничтожили место нашей любви. Сколько воспоминаний… 8 человек погибли… Нет слов. Ненавижу всех, кто причастен к этому. Когда кончится этот ужас, мы отстроим тебя, Retroville.

– пообещала Анна Тринчер.

"Пересматриваю и так хочется вернуться в это время, где самой большой проблемой было осознание того, что ты официально больше не холостячка", – призналась блогерша.

Реакция Анны Тринчер на ракетный удар по ТЦ Retroville: фото

Как Александр Волошин делал предложение Анне Тринчер

22 октября Александр Волошин позвал 20-летнюю Анну Тринчер замуж. Чтобы удивить любимую, скандальный пранкер устроил феерическое байк-шоу на парковке ТЦ Retroville.

Девушку привезли туда на элитном спорткаре, а он вручил огромный букет красных роз и кольцо от люксового бренда Cartier, которое стоило ему 2,5 тысячи долларов! После "да" Анны Тринчер для пары был салют и пела Jerry Heil.

Александр Волошин признался Анни Тринчер: смотрите видео онлайн