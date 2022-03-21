Очередная ракетная атака на Киев забрала жизни восьми мирных людей, разрушила новые жилые дома, выжгла ТЦ Retroville и припаркованные рядом автомобили. Смотреть на эти кадры без боли и слез – невозможно. Как на разбомбленный оккупантами в Подольский район реагируют звезды, читайте дальше.

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Юрий Горбунов

Утро. Киев. Мрази снова несут "русский мир",

– написал Юрий Горбунов в инстаграме .

MamaRika

Певица, переехавшая в Одессу из-за боев в Гостомеле, подчеркнула, что решисты подрывают наши города, но им не удастся подкосить нашу волю и веру в победу.

Украина очень скоро зацветет новой жизнью с новой силой и красотой! А вот "кацапский мир" уже не спасет ничего, они навеки прокляты,

– эмоционально прокомментировала MamaRika в инстаграме .

Юрий Ткач

"Киев, утро… Уже нет слов", – лаконично, но с болью прокомментировал юморист в инстаграме .

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Григорий Решетник

Бессменный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" часто посещал торговый центр с женой и тремя сыновьями. Ему до сих пор сложно поверить, что такие зверства происходят в ХХІ веке.

Они просто дьяволы, фашисты! Завистливые, ничтожные, нищие, которые не могут пережить то, что мы успешны, преуспевающие, умные, любящие и единственные. Животные! Как бы вы ни пытались нас запугать, сломать, знайте, мы никогда не сдадимся,

– резко высказался Григорий Решетник в инстаграме .

"Мы выстоим, мы победим, мы отстроим! И уничтожим вас морально на несколько поколений вперед – будете гнить и умолять хоть крошку хлеба бросить вам. Не дождетесь ни вы, ни ваши дети, внуки и правнуки", – завершил ведущий.

Христина Решетник

Мой Киев. Недалеко от места, где мы когда-то жили. Так больно смотреть, как варвары просто уничтожают все на своем пути. Просто так. Непонятно почему,

– констатирует Кристина Решетник в инстаграме .

Она еще раз просит НАТО, Джо Байдена и Бориса Джонсона закрыть небо над Украиной: "Сколько можно! Они разрушают мой прекрасный город, мою дорогую страну".

Злата Огневич

Позор России! Позор всем вам. Русские рабы, не говорите мне ничего. Я никогда не забуду эту войну. И мы не братья, сестры. Это полное безумие,

– прокомментировала "Холостячка" в инстаграм-сторис .