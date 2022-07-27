"Скажи, что фейк": Маша Ефросинина объяснила, почему ее шокировала внезапная смерть Русланы Писанки

Маша Ефросинина и Руслана Писанка не были близкими подругами. Они время от времени пересекались по работе, а последний раз виделись в конце 2021 года, когда актриса снималась в "Маскараде". Тогда она, как всегда, "была энергией", так что ее смерть шокировала ведущую.

Народная любимица Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. За ней горюет весь украинский шоу-бизнес, и Маша Ефросинина – не исключение. Она рассказала, как после новостей о смерти актрисы писала всем ее друзьям.

Важно В Германии попрощаются с Русланой Писанкой: дата и место

Как Ефросинина отреагировала на внезапную смерть Писанки

Я начала всем писать на автомате: "Что случилось? Скажи, что фейк",

– вспомнила Ефросинина.

Как выяснилось, после неожиданной смерти Русланы Писанки ее накрывают мысли о хрупкой ценности человеческой жизни.

"Почему мы начинаем разбирать ценность человеческой жизни в те моменты, когда очередной выдающийся человек уходит из жизни? Почему именно эти мысли приходят в голову: "Жаль, рано. Почему так? Почему она?", – откровенно призналась Маша Ефросинина.

Не пропустите "Никто даже не догадался": муж Русланы Писанки объяснил, почему она не призналась о раке

Ефросинина о последней встрече с Писанкой

С Писанкой телеведущая виделась более чем за полгода до ее смерти, зимой 2021 года, когда снимали телешоу "Маскарад". Однако тогда она и подумать не могла, что это их последняя встреча, ведь от актрисы "била радостная энергия".

"Когда мы снимали "Маскарад" в конце 2021-го, не могли ее долго угадать. Она так была замаскирована, так пела классно. Я, кстати, угадала, что она там. Я помню, как она сняла маску, и я подумала: "Так много лет не видели Русю, а она совсем не изменилась", – рассказала звезда.

Руслана Писанка в костюме Гуси Хозяйки на шоу "Маскарад" / Скриншот с видео

Многие из ее друзей писали, что не знали о ее болезни. Даже близкие друзья. И это – Руслана. Никогда не жаловалась. Никогда не рассказывала о себе правду. Правду ту, что внутри. Всю свою боль, переживания, проблемы, дома которых у нее была куча… Она всегда улыбалась. Всегда. Я даже сейчас не могу вообразить ее без улыбки,

– говорит телеведущая.