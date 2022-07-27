Народная любимица Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. За ней горюет весь украинский шоу-бизнес, и Маша Ефросинина – не исключение. Она рассказала, как после новостей о смерти актрисы писала всем ее друзьям.

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Как Ефросинина отреагировала на внезапную смерть Писанки

Я начала всем писать на автомате: "Что случилось? Скажи, что фейк",

– вспомнила Ефросинина.

Как выяснилось, после неожиданной смерти Русланы Писанки ее накрывают мысли о хрупкой ценности человеческой жизни.

"Почему мы начинаем разбирать ценность человеческой жизни в те моменты, когда очередной выдающийся человек уходит из жизни? Почему именно эти мысли приходят в голову: "Жаль, рано. Почему так? Почему она?", – откровенно призналась Маша Ефросинина.

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Ефросинина о последней встрече с Писанкой

С Писанкой телеведущая виделась более чем за полгода до ее смерти, зимой 2021 года, когда снимали телешоу "Маскарад". Однако тогда она и подумать не могла, что это их последняя встреча, ведь от актрисы "била радостная энергия".

"Когда мы снимали "Маскарад" в конце 2021-го, не могли ее долго угадать. Она так была замаскирована, так пела классно. Я, кстати, угадала, что она там. Я помню, как она сняла маску, и я подумала: "Так много лет не видели Русю, а она совсем не изменилась", – рассказала звезда.

Руслана Писанка в костюме Гуси Хозяйки на шоу "Маскарад" / Скриншот с видео

Многие из ее друзей писали, что не знали о ее болезни. Даже близкие друзья. И это – Руслана. Никогда не жаловалась. Никогда не рассказывала о себе правду. Правду ту, что внутри. Всю свою боль, переживания, проблемы, дома которых у нее была куча… Она всегда улыбалась. Всегда. Я даже сейчас не могу вообразить ее без улыбки,

– говорит телеведущая.

О реакции Могилевской, Горбунова, Ребрик и других звезд на внезапную смерть Русланы Писанки читайте в нашем материале.