Народна улюблениця Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. За нею горює весь український шоу-бізнес, і Маша Єфросиніна – не виняток. Вона розповіла, як після новин про смерть акторки писала всім її друзям.

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Як Єфросиніна відреагувала на раптову смерть Писанки

Я почала всім писати на автоматі: "Що трапилося? Скажи, що фейк",

– пригадала Єфросиніна.

Як з'ясувалося, після несподіваної смерті Руслани Писанки її накривають думки про крихку цінність людського життя.

"Чому ми починаємо розбирати цінність людського життя в ті моменти, коли чергова видатна людина йде з життя? Чому саме ці думки спадають на розум: "Шкода, зарано. Чому так? Чому вона?", – відверто зізналася Маша Єфросиніна.

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Єфросиніна про останню зустріч з Писанкою

З Писанкою телеведуча бачилася більш як за пів року до її смерті, взимку 2021-го, коли знімали телешоу "Маскарад". Однак тоді вона й подумати не могла, що це їхня остання зустріч, адже від акторки "била радісна енергія".

"Коли ми знімали "Маскарад" наприкінці 2021-го, не могли її довго вгадати. Вона так була замаскована, так співала класно. Я, до речі, вгадала, що вона там. Я пам'ятаю, як вона зняла ту маску, і я подумала: "Так багато років не бачили Русю, а вона зовсім не змінилася", – розповіла зірка.

Руслана Писанка в костюмі Гуски Господині на шоу "Маскарад" / Скриншот з відео

Багато хто з її друзів писав, що не знав про її хворобу. Навіть близькі друзі. І це – Руслана. Ніколи не жалілася. Ніколи не розповідала про себе правду. Правду ту, що всередині. Весь свій біль, переживання, проблеми, вдома яких у неї була купа…Вона завжди посміхалася. Завжди. Я навіть зараз не можу уявити її без усмішки,

– каже телеведуча.

Про реакцію Могилевської, Горбунова, Ребрик та інших зірок на раптову смерть Руслани Писанки читайте в нашому матеріалі.