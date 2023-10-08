Зеленский искренне отреагировал на смерть Нины Матвиенко: "Вечно будет жить в нашей культуре и памяти"

8 октября скончалась легендарная певица Нина Матвиенко. Весь украинский шоубизнес скорбит из-за этой большой потери. На смерть Матвиенко отреагировал и Владимир Зеленский.

Президент Украины почтил память певицы. Звездный бомонд сегодня делится фото с Ниной Матвиенко, вспоминая работу и общение с ней

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Владимир Зеленский увлекся голосом Матвиенко и отметил, что овации от ее уникального пения звучали в залах по всей Украине и многих других местах планеты.

С нами навсегда останутся ее непревзойденный подлинный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни. Ее "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"… Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти,

– заявил президент.

Глава государства также выразил искренние соболезнования родным и близким Матвиенко.



Зеленский опубликовал фото Матвиенко / Фотография из его телеграмм-канала

Умерла Нина Матвиенко: коротко