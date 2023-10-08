Однако популярность далась Матвиенко нелегко – за этим стоит тяжелый и упорный труд. 24 Канал собрал самые известные песни в исполнении легендарной певицы.

Не упустите Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы

Нина Матвиенко стала настоящей иконой украинской эстрады. Ее отметили несколькими наградами – Народной артисткой Украины, лауреаткой Государственной премии УССР и Героем Украины. Она очаровывала зрителей со сцены своим невероятным голосом.

Популярной певица стала благодаря исполнению народных песен. Среди репертуара Матвиенко – более 250 песен и произведений украинских композиторов: колядки, щедривки, веснушки, свадебные, колыбельные, псалмы, исторические, о любви и семейной жизни.

Лучшие песни в исполнении Нины Матвиенко

Едва ли не самой известной песней певицы является "Чарівна скрипка" ("Сіла птаха"), композитором которой является Юрий Рыбчинский. В ней соединены мудрые слова, волшебная музыка и невероятный голос Матвиенко.

Нина Матвиенко – "Чарівна скрипка": смотрите видео онлайн

Впервые песня "Квітка душі" Матвиенко исполнила в 2004 году в мюзикле "Сорочинская ярмарка". Песни описывает волшебные украинские пейзажи и обращения к Богу.

Нина Матвиенко – "Квітка душі": смотрите видео онлайн

Матвиенко считает гуру народного пения в Украине. Она придала песне "Летіла зозуля" особое звучание.

Нина Матвиенко – "Летіла зозуля": смотрите видео онлайн

"Ой летіли дикі гуси" – это украинская песня была написана в 1969 году. Слова написал Юрий Рыбчинский, музыку стилизовал украинский композитор Игорь Поклад. Эта песня в исполнении Матвиенко всегда касалась души.

Нина Матвиенко – "Ой летіли дикі гуси": смотрите видео онлайн

Голос Нины Матвиенко действительно поражал. В ее исполнении строки "Котика серенькая, кошка маленькая, кошка мохнатая, не ходи по дому" звучат действительно сказочно.

Нина Матвиенко – "Колискова": смотрите видео онлайн

"Ой у вишневому саду" едва ли не самая известная украинская народная песня в исполнении Нины Матвиенко. Ее голос придает песни романтическую окраску – звучит как родной голос матери.

Нина Матвиенко – "Ой у вишневому саду": смотрите видео онлайн

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