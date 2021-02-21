Российский актер и звезда фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля 2021 года. Изначально причиной смерти называли острую сердечную недостаточность, которая и подтвердилась – 82-летний актер умер от сердечного приступа.

Причина смерти Андрея Мягкова

О причине смерти рассказали инсайдеры одного из российских изданий. Андрею Мягкову стало плохо в его доме. Жена актера – Анастасия Вознесенская – вызвала медиков, но Мягков умер до их приезда.

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Незадолго до смерти Андрею Мягкову сделали операцию на сердце (шунтирование), чтобы восстановить кровоток в мышце. Медики констатировали у актера сердечный приступ.

О проблемах с сердцем в издании "Комсомольская правда" рассказал близкий друг Мягкова Георгий Штиль. Как-то актер рассказал ему, что в последнее время у него "шалит сердце".

"Я только потом узнал, что он на тот момент уже давно болел. А вот сейчас, видите, его не стало. Я думаю, эти переживания, эти тревоги тоже сказались на его сердце. Ведь люди, которые все так остро чувствуют и принимают, как правило, долго не живут", – рассказал Георгий Штиль, добавив, что в последние годы у Мягкова были проблемы с деньгами.

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Что известно о прощании с Мягковым?

Известный актер и звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" скончался 18 февраля на 83 году жизни. Церемония прощания с актером состоялась в субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова. Затем актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Андрей Мягков был советским и российским актером театра и кино. Кроме указанных выше популярных лент, он также сыграл в "Жестоком романсе", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы", вышедший в 2007 году.

Что важно, Андрей Мягков выражал поддержку Украине во время российской агрессии несмотря на насыщенную актерскую деятельность в России.