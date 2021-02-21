Російський актор та зірка фільму "Іронія долі" Андрій М'ягков помер у ніч на 18 лютого 2021 року. Спочатку причиною смерті називали гостру серцеву недостатність, яка і підтвердилась – 82-річний актор помер від серцевого нападу.

Причина смерті Андрія М'ягкова

Про причину смерті розповіли інсайдери одного з російських видань. Андрію М'ягкову стало погано у його будинку. Дружина актора – Анастасія Вознесенська – викликала медиків, але М'ягков помер до їхнього приїзду.

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Незадовго до смерті Андрію М'ягкову зробии операцію на серці (шунтування), аби відновити кровопотік у м'язі. Медики константували у актора серцевий напад.

Про проблеми із серцем у виданні "Комсомольская правда" розповів близький друг М'ягкова Георгій Штиль. Якось актор розказав йому, що останнім часом у нього "шалить серце".

"Я тільки потім дізнався, що він на той момент вже давно хворів. А ось зараз, бачите, його не стало. Я думаю, ці переживання, ці тривоги теж позначилися на його серці. Адже люди, які все так гостро відчувають і приймають, як правило, довго не живуть", – розповів Георгій Штиль, додавши, що останніми роками у М'ягкова були проблеми із грошима.

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Що відомо про прощання з М'ягковим?

Відомий актор та зірка фільмів "Іронія долі" і "Службовий роман" помер 18 лютого на 83 році життя. Церемонія прощання з актором відбулася у суботу, 20 лютого, в Московському художньому театрі імені Чехова. Потім актора поховали на Троєкуровському кладовищі.

Андрій М'ягков був радянським і російським актором театру і кіно. Окрім вище вказаних популярних стрічок, він також зіграв у "Жорстокому романсі", "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі", а також в продовженні "Іронії долі", що вийшов у 2007 році.

Що важливо, Андрій М'ягков висловлював підтримку Україні під час російської агресії незважаючи на насичену акторську діяльність у Росії.