В Москве умер знаменитый советский актер Андрей Мягков, звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман". Звезде было 82 года.

Умер знаменитый советский актер Андрей Мягков. Это произошло в ночь на 18 февраля. Актеру было 82 года.

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Умер Андрей Мягков

Народный артист России умер у себя дома, в Москве. Пресс-служба МХТ имени Чехова подтвердила смерть актера, но не назвала причину. Рядом со звездой была его жена, Анастасия Вознесенская.

По предварительной информации, Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности.

Что известно об Андрее Мягкове

Андрей Мягков родился в семье профессоров в Санкт-Петербурге в 1938 году. В 1960 году он окончил школу-студию МХАТ. С 1965 начал работать в театре "Современник". Через 12 лет стал актером МХАТ, затем — МХТ имени Чехова. Впоследствии Мягков стал режиссером-постановщиком спектаклей в МХТ имени Чехова. Также он является автором детективной прозы.

Андрей Мягков выражал поддержку Украине во время российской агрессии. Он наиболее известен миру по ролям Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы" и Новосельцева в ленте "Служебный роман".